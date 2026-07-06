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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.09 WIB

5 Zodiak yang Cenderung Tertarik pada Pasangan yang Lebih Dewasa

ilustrasi pasangan beda usia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan beda usia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam urusan percintaan, setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ada yang merasa paling cocok dengan pasangan seusia, namun ada pula yang justru lebih tertarik pada sosok yang lebih tua.

Bagi sebagian orang, kedewasaan, stabilitas emosi, serta kebijaksanaan yang biasanya dimiliki oleh individu yang lebih matang menjadi daya tarik tersendiri dalam sebuah hubungan.

Mengutip My Inner Creative, terdapat beberapa zodiak yang dikenal lebih sering memiliki ketertarikan pada pasangan yang usianya lebih tua dibandingkan mereka.

1. Cancer

Cancer dikenal suka mengasuh dan empati. Mereka sangat intuitif dan sering merasakan hubungan mendalam dengan orang-orang yang memiliki banyak pengalaman hidup.

Zodiak ini menghargai stabilitas dan keamanan, yang sering mereka temukan dalam hubungan dengan pasangan yang lebih tua.

Mereka menghargai bimbingan dan pengertian yang datang seiring bertambahnya usia, melihatnya sebagai kehadiran yang menenangkan di dunia emosional.

2. Capricorn

Capricorn dikenal ambisius dan penuh tekad. Mereka berorientasi pada tujuan, praktis, dan sering mendambakan rasa keteraturan dan disiplin dalam hidup.

Zodiak ini cenderung tertarik pada individu yang lebih tua, memandang mereka sebagai sumber pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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