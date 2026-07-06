6 Tanggal Lahir yang Diprediksi Berpeluang Sukses dan Makmur Lewat Dunia Bisnis

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan potensi serta perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam aspek keuangan dan karier. Sebagian tanggal lahir disebut memiliki kecenderungan lebih besar untuk meraih keberhasilan finansial, terutama saat menjalankan usaha.
Menurut para praktisi numerologi, individu yang lahir pada tanggal tertentu diyakini memiliki naluri bisnis yang kuat, kemampuan mengambil keputusan secara tepat, serta kecakapan dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan.
Mengutip Astrotalk, terdapat enam tanggal lahir yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kekayaan dan kemakmuran apabila memilih berkarier sebagai pelaku usaha atau pebisnis.
1. Tanggal 1
Orang-orang dengan tanggal lahir ini merupakan pemimpin alami sehingga menjadi kandidat kuat untuk usaha bisnis.
Angka 1 dikaitkan dengan kemandirian, inovasi, dan tekad.
Sebagai pemimpin, mereka memiliki kemampuan alami untuk mengambil alih dan menginspirasi orang lain.
Selain itu, mereka berkembang dalam lingkungan bisnis, di mana dapat mengambil inisiatif dan memimpin dengan karisma.
2. Tanggal 9
Mereka yang lahir pada tanggal ini memiliki pandangan visioner sehingga cocok untuk berbisnis.
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