4 Tanda Kamu Sebenarnya Sukses dalam Hidup, Bukan Sekadar Soal Uang

JawaPos.com – Banyak orang menganggap hidup yang ideal selalu identik dengan uang banyak, jalan-jalan ke mana-mana, atau barang-barang mewah.
Padahal, kesuksesan tidak selalu diukur dari hal-hal materi saja. Ada pencapaian lain dalam hidup yang menunjukkan bahwa seseorang sudah berada di jalur yang baik.
Sering kali, tanda-tanda itu justru terlihat dari cara seseorang menjalani hidup, berpikir, dan menghadapi berbagai situasi.
Melansir michelelian, berikut empat tanda bahwa Anda sebenarnya sedang sukses dalam hidup, meski mungkin tidak menyadarinya.
1. Kamu telah belajar untuk melepaskan masa lalu
Kebebasan adalah indikator utama seberapa baik seseorang menjalani hidupnya.
Meskipun setiap orang ingin menghilangkan kekhawatiran dan stres, sama pentingnya untuk melepaskan masa lalu.
Sebagian orang kesulitan dengan hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana melepaskan masa lalu.
Mereka terus menyiksa pikiran dengan hal itu dan trauma yang belum terselesaikan dapat memengaruhi hubungan saat ini.
Potensi tersebut dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan kemampuan untuk mempercayai orang lain, serta menjadi batu sandungan dalam menjalin persahabatan baru.
Saat Anda melepaskan, Anda akan merasakan kedamaian karena tidak lagi membiarkan emosi negatif dari masa lalu mengendalikan Anda.
Sebaliknya, Anda memilih untuk memaafkan orang yang telah menyakiti Anda dan melanjutkan hidup.
2. Kamu tahu cara menjaga dirimu sendiri
Beberapa manifestasi utama dari faktor stres adalah kurang tidur, kelelahan fisik, dan nutrisi yang tidak tepat. Pada dasarnya, ini adalah kurangnya perawatan diri.
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