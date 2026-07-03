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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 05.01 WIB

Sering Tak Dapat Apresiasi, 6 Shio Ini Tetap Bisa Sukses Karier dan Rezekinya

Ilustrasi shio yang punya karier sukses (Jcomp/Freepik) - Image

Ilustrasi shio yang punya karier sukses (Jcomp/Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini memiliki ketangguhan mental yang membuat mereka tetap mampu bertahan dan berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka menuju kesuksesan.

Shio-shio tersebut digambarkan memiliki ketekunan dan semangat pantang menyerah, sehingga perlahan mampu mencapai pencapaian dalam karier maupun kehidupan finansial. Kesabaran dan usaha yang konsisten dipercaya membawa hasil yang sepadan seiring berjalannya waktu.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut tetap meraih kesuksesan dalam karier dan rezeki meski menghadapi perlakuan kurang baik menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Shio Macan yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 memiliki karakteristik kepribadian yang sangat kuat dalam menghadapi dunia profesional.

Mereka dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah dan memiliki mental baja ketika menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan karir.

Kekuatan dan keberanian menjadi modal utama yang membuat pemilik shio ini mampu bertahan dalam persaingan kerja yang ketat.

Semangat juang yang menggebu-gebu membuat mereka terus berusaha mencapai puncak kesuksesan tanpa mengenal kata lelah.

Banyak orang terkejut melihat pencapaian luar biasa yang berhasil diraih oleh shio Macan dalam dunia karir.

Meski kontribusi dan kerja keras mereka terkadang tidak mendapat apresiasi yang layak, hal ini tidak menyurutkan semangat mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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