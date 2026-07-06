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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 6 Juli 2026 | 17.10 WIB

4 Zodiak yang Hanya Menikah dengan Pasangan yang Terbukti Sayang Keluarga, Sangat Mengutamakan Restu Orang Tua

Ilustrasi family man/Magnific - Image

Ilustrasi family man/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak terlalu mempertimbangkan kecocokan keluarga dengan pasangan mereka.

Namun, berbeda dengan empat zodiak ini. Mereka sangat peduli apakah pasangannya bisa diterima dan merasa nyaman saat berkumpul bersama keluarga mereka. 

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (6/7) berikut empat zodiak yang hanya menikah dengan sosok yang biasa akrab dengan keluarganya. 

Cancer membutuhkan seorang pasangan yang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Bagi mereka, pasangan bukan sekadar tamu dalam keluarga, tetapi seseorang yang benar-benar menjadi bagian dari keluarganya. Cancer cenderung mencari hubungan yang serius dan tidak tertarik dengan hubungan tanpa komitmen, mereka tidak ingin membuang waktu dengan seseorang yang meremehkan atau tidak menghormati orang-orang terdekatnya.

Libra tidak ingin momen berkumpul saat hari raya atau acara keluarga menjadi canggung karena harus memilih antara pasangan atau keluarga dan sahabat. Mereka mencari seseorang yang bisa berbaur dengan mudah dan langsung terasa seperti bagian dari keluarga sejak pertama kali bertemu.

Capricorn tidak akan menjauhkan orang-orang penting di dalam hidupnya hanya demi menyenangkan pasangan. Mereka juga tidak akan mengorbankan persahabatan demi sebuah hubungan yang tidak pasti akan bertahan lama. 

Taurus membutuhkan seseorang yang tidak pernah membuatnya merasa merepotkan. Taurus menginginkan pasangan yang dengan senang hati melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Seseorang yang tidak akan menjelek-jelekkan orang-orang yang mereka sayang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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