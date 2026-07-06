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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 16.24 WIB

Jangan Pesimis, 6 Shio Ini Diprediksi Berpeluang Meraih Puncak Keberuntungan Finansial Tahun Ini

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Tiongkok dan kerap dijadikan acuan untuk melihat berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan keuangan.

Memasuki tahun 2026, terdapat enam shio yang diperkirakan memiliki peluang besar untuk menikmati peningkatan kondisi finansial. Mereka disebut-sebut berpotensi meraih kemakmuran dan memperoleh keberuntungan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Mengutip laporan dari Naurakom, enam shio tersebut diprediksi mengalami perubahan signifikan dalam hal ekonomi, mulai dari kondisi yang sederhana hingga berpeluang mencapai kehidupan yang lebih mapan dan sejahtera.

1. Ular

Shio Ular dikenal cerdas dan penuh perhitungan, akan menemukan cara-cara baru untuk mengumpulkan kekayaan di tahun 2026.

Keajaiban rezeki akan datang melalui investasi yang cerdik dan kemampuan mereka untuk mengantisipasi tren pasar.

Mereka bisa saja mengguncang dunia dengan ide-ide inovatif dan strategi bisnis yang cemerlang. 

2. Kuda

Shio Kuda dikenal dinamis dan penuh semangat, akan menemukan bahwa kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil.

Di tahun ini, mereka diprediksi akan mendapatkan rezeki melimpah melalui usaha gigih dan dedikasi tanpa henti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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