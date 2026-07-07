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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.01 WIB

4 Zodiak Ini Disebut Mencapai Kesuksesan Finansial di Usia Matang Meski Terlihat Lambat

Ilustrasi zodiak yang akan kaya dan sukses finansial di usia senja (freepik/drobotdean) - Image

Ilustrasi zodiak yang akan kaya dan sukses finansial di usia senja (freepik/drobotdean)

JawaPos.com - Banyak orang berharap dapat meraih kesuksesan dan kestabilan finansial sejak usia muda. Namun, perjalanan setiap individu menuju keberhasilan memiliki waktu dan proses yang berbeda-beda.

Ada yang mampu mencapai puncak karier lebih cepat, tetapi ada pula yang membutuhkan pengalaman panjang, melewati berbagai tantangan, hingga akhirnya menemukan strategi terbaik untuk meraih kesuksesan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang cenderung berkembang secara perlahan. Meski terlihat tertinggal di awal, mereka disebut mampu membangun keberhasilan finansial secara bertahap hingga menikmati hasilnya ketika memasuki usia lebih matang.

Dikutip dari laman My Inner Creative, berikut empat zodiak yang disebut sering mengalami kesuksesan finansial lebih lambat dibandingkan lainnya, tetapi berpeluang mencapai kemapanan di kemudian hari.

1. Taurus

Seorang Taurus adalah lambang kegigihan yang sabar. Mereka bekerja dengan kecepatan mereka sendiri, menolak untuk tergesa-gesa oleh tekanan eksternal atau norma budaya seputar 'kesuksesan di usia 30.'

Taurus sering kali berpegang pada rencana yang menurut orang lain terlalu lambat atau hati-hati, tetapi itulah alasan mengapa mereka akhirnya berhasil.

Anda akan melihat mereka berinvestasi sedikit demi sedikit, menabung dengan cermat, dan terus bekerja untuk mencapai tujuan tanpa terganggu oleh tren baru yang menarik.

Psikolog telah mempelajari konsep kepuasan yang tertunda dan menemukan bahwa individu yang dapat menahan godaan langsung sering kali mencapai kesuksesan jangka panjang yang lebih signifikan.

Taurus secara alami memiliki sifat ini. Jika mereka memutuskan menginginkan gaya hidup atau karier tertentu, mereka tidak akan mudah tersesat.

Mereka menghargai keamanan, dan itulah yang mendorong mereka untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh yang mungkin tidak berkilau pada awalnya tetapi bersinar terang seiring waktu.

Mereka mungkin diam saja, tetapi di balik layar, seorang Taurus bagaikan seorang tukang kebun yang merawat benih hingga panennya melimpah.

2. Virgo

Virgo sering kali terlihat perfeksionis, dan mereka cenderung sangat kritis terhadap kemajuan mereka sendiri sehingga mereka tidak menyadari saat mereka membuat langkah besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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