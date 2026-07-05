Tak Kuat Menopang Takdir, 8 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Sulit Menjadi Orang Kaya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, tanggal lahir kerap dipercaya membawa pengaruh terhadap perjalanan hidup seseorang, termasuk urusan rezeki dan keuangan.
Sebagian tanggal lahir diyakini memiliki tantangan lebih besar, sehingga pemiliknya sering harus menghadapi rintangan sebelum mencapai kondisi finansial yang mapan.
Bukan berarti tidak bisa sukses, tetapi mereka biasanya perlu usaha yang lebih konsisten, sikap sabar, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat.
Menurut kepercayaan ini, ada tanggal lahir tertentu yang dianggap memiliki jalan hidup lebih berat dalam urusan harta.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, disebutkan bahwa ada sembilan tanggal lahir yang diprediksi sulit jadi orang kaya menurut Primbon Jawa.
1. Tanggal 3
Individu yang lahir pada tanggal 3 memiliki karakter yang ceria dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Mereka dikenal memiliki sikap optimis yang kuat dan selalu berusaha membagikan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya.
Kepribadian yang ekspresif membuat mereka mudah menjadi pusat perhatian dan memiliki lingkaran pertemanan yang luas.
Namun, di balik sikap riang gembira tersebut, mereka sering menghadapi kenyataan pahit yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
Ketika impian besar mereka tidak terwujud sesuai rencana, mereka dapat merasa kehilangan arah dan mengalami kekecewaan mendalam.
2. Tanggal 5
Orang yang terlahir di tanggal 5 memiliki jiwa petualang yang sangat menonjol dalam kepribadian mereka.
Rasa ingin tahu yang besar membuat mereka selalu mencari tantangan baru dan tidak takut mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan.
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