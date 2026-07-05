Jadi Kaya Raya, 10 Weton yang Diprediksi Mendapatkan Rezeki dan Kekayaan Berlimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kemakmuran.
Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya beruntung secara finansial, tetapi juga punya kecerdasan dalam membaca peluang yang datang.
Sifat tekun, bijaksana, dan mampu bergerak cepat saat ada kesempatan menjadi ciri yang membuat weton-weton ini dipandang istimewa.
Karena itu, mereka kerap diibaratkan seperti “raja minyak” di masa kini, dengan rezeki yang mengalir dari berbagai arah.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, disebutkan bahwa ada sepuluh weton yang diprediksi akan mendapatkan rezeki dan kekayaan melimpah menurut Primbon Jawa.
1. Rabu Pahing
Mereka yang terlahir di weton ini memiliki neptu yang merupakan gabungan dari nilai hari dan pasaran Pahing. Karakteristik pribadi yang menonjol adalah kemudahan beradaptasi dan ketulusan dalam membantu sesama, meski terkadang cenderung perhitungan dalam urusan finansial.
Kepribadian mereka sangat cocok untuk menjalin relasi dengan individu berneptu 8, 13, dan 18, mencerminkan keselarasan energi yang kuat. Berkat kerja keras dan dedikasi tinggi, aliran rezeki mereka senantiasa mengalir tanpa henti.
2. Kamis Kliwon
Di bawah naungan lintang naga, weton dengan neptu 16 ini memiliki aura kepemimpinan yang kuat dan kewibawaan alami. Seperti air yang mengalir ke tempat rendah, mereka memiliki ketenangan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
Kemampuan adaptasi yang tinggi memungkinkan mereka untuk berkembang di berbagai bidang pekerjaan yang berbeda. Kombinasi kerja keras dan integritas menjadi kunci datangnya rezeki yang berlimpah bagi mereka.
3. Minggu Wage
Dengan neptu 9 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Wage (4), weton ini berada dalam kategori Tibo loro di bawah naungan Wasiso Segoro. Keseimbangan emosi dan kelembutan karakter menjadi kekuatan utama dalam menjalani kehidupan.
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