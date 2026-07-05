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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 23.50 WIB

Jangan Kaget, 5 Shio Ini Diprediksi Dibanjiri Rezeki Besar Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio yang rezekinya berlimpah. (Magnific)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang dipercaya sedang berada di fase keberuntungan besar.

Bukan hanya peluang materi yang terbuka lebar, tetapi juga muncul banyak kesempatan baik yang bisa membawa mereka ke arah hidup yang lebih sukses.

Energi positif yang mengiringi shio-shio ini disebut membuat jalan rezeki terasa lebih lancar dan penuh kemudahan.

Tak sedikit pula yang meyakini bahwa masa ini menjadi waktu terbaik bagi mereka untuk mewujudkan harapan dan impian yang selama ini ditunggu.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, ada lima shio yang diramalkan akan dikepung rezeki besar menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam

Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969 dengan elemen tanah, 1981 dengan elemen logam, 1993 dengan elemen air, 2005 dengan elemen kayu, dan 2017 dengan elemen api memiliki keistimewaan dalam hal spiritual.

Pemilik shio ini dikenal memiliki energi yang luar biasa tinggi dan semangat yang tidak pernah padam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Keahlian dan bakat alami yang dimiliki shio Ayam membuat mereka unggul di berbagai bidang profesi dan usaha.

Kemampuan komunikasi yang sangat baik menjadi kunci utama shio Ayam dalam membangun relasi dan jaringan yang luas.

Jaringan pertemanan dan koneksi bisnis yang kuat membuka peluang emas untuk meraih kekayaan dari berbagai sumber.

Doa-doa yang dipanjatkan oleh shio Ayam dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang mampu menembus langit ketujuh.

Kombinasi antara usaha keras dan kekuatan spiritual membuat impian finansial shio Ayam mudah terwujud.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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