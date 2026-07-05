Masa Sulit Berlalu, 4 Zodiak Ini Akan Bangkit dengan Kuat

JawaPos.com – Hidup tidak selalu berjalan mulus. Kadang, tantangan dan kemunduran datang tanpa diduga.
Meski banyak orang mampu bertahan di masa sulit, yang lebih penting adalah bagaimana mereka bangkit dan terus melangkah maju.
Menurut astrologi, ada beberapa zodiak yang diprediksi mampu bangkit kembali setelah melewati fase berat dalam hidupnya.
Dilansir dari Times of India, berikut empat zodiak yang disebut akan kembali kuat setelah menghadapi kemunduran.
1. Cancer
Cancer sering kali terjerumus ke dalam kesulitan yang mendalam, terutama ketika menyangkut keluarga dan emosi.
Namun, begitu mulai pulih, tidak ada yang bisa menghentikan mereka.
Setelah setiap fase sulit, mereka mendapatkan kembali kekuatan dan memprioritaskan keseimbangan emosional.
Setelah melewati masa sulit, mereka sering membangun hubungan yang lebih sehat dan menemukan potensi batinnya.
2. Scorpio
Scorpio dikenal sebagai phoenix di antara zodiak. Mereka menganggap serius kemunduran dan hal ini sering kali mengakibatkan perubahan internal yang besar.
Rasa sakit akibat perjuanganlah yang mendorong mereka untuk meninggalkan kebiasaan lama, hubungan, atau bahkan kepercayaan.
Setelah melewati fase sulit, mereka cukup kuat untuk mengendalikan situasi, lebih fokus pada karier atau menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan.
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