Sering Dikira Lemah, Menangis saat Krisis Ternyata Tanda Mental Kuat 

JawaPos.com - Budaya populer kerap keliru menggambarkan sosok yang kuat secara emosional sebagai pribadi yang dingin, pendiam, dan selalu menatap kosong tanpa ekspresi saat krisis melanda.

Sebaliknya, mereka yang meneteskan air mata atau mengekspresikan tekanan emosional langsung dicap ringkih dan kesulitan mengatasi masalah hidup.

Nyatanya, kekuatan emosional yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketabahan sesaat di depan publik, melainkan sebuah kapasitas psikologis yang hanya bisa diukur dari waktu ke waktu.

Seseorang yang memiliki kekuatan emosional tinggi mampu mengelola tekanan hidup sehari-hari dengan efektif dan pulih jauh lebih cepat dari tantangan maupun krisis yang muncul.

Bukan dilihat dari cara mereka menahan tangis pada detik pertama menerima kabar buruk. Dikutip dari Your Tango, berikut adalah tujuh ciri langka yang membuktikan ketabahan batin seseorang yang sesungguhnya.

1. Ketahanan Diri yang Solid (Resilience) Orang dengan mental baja tidak akan mudah putus asa atau menyerah saat dihadapkan pada kemunduran hidup yang mengecewakan.

Mereka memiliki kemampuan adaptasi psikologis yang kuat untuk pulih lebih cepat dari luka emosional akibat kegagalan maupun penolakan sosial.