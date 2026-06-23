Tak Pernah Mau Mengalah, 4 Zodiak Ini Punya Pendirian yang Kuat dan Tak Tergoyahkan

JawaPos.com – Ada orang-orang yang memiliki karakter tegas dan pantang mundur ketika terlibat dalam perdebatan. Mereka cenderung tetap berpegang pada pendapatnya serta tidak mudah goyah oleh pandangan orang lain.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal mempunyai tekad yang kuat, kemauan yang keras, dan keyakinan tinggi terhadap apa yang mereka anggap benar.

Mengutip Baseline, berikut empat zodiak yang dikenal sulit menyerah saat berselisih atau beradu argumen. Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya?

1. Aries

Aries dikenal karena sifat berapi-api dan keras kepala, yang membuat mereka menjadi salah satu zodiak yang tidak pernah menyerah saat bertengkar.

Baginya, pertengkaran bukan sekadar perkelahian, tetapi kesempatan untuk mempertahankan sudut pandang dan menegaskan ide-idenya.

Semangat kompetitif dan keinginan untuk menang sering kali mendorong mereka untuk mempertahankan pendirian dengan teguh.

2. Leo

Kalau sudah menyangkut pendirian dalam berdebat, Leo jelas tahu caranya bertahan.