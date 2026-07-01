Seni Ketahanan: 10 Cara untuk Bangkit Lebih Kuat dari Kemunduran Menurut Psikologi Pendahuluan

JawaPos.com - Hidup tidak pernah berjalan lurus. Setiap orang, tanpa memandang usia, profesi, maupun latar belakang, pasti pernah mengalami kemunduran.

Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal membangun bisnis, putus hubungan, mengalami penolakan, atau menghadapi kegagalan yang terasa menghancurkan.

Saat mengalami masa-masa sulit, banyak orang bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Padahal, pertanyaan yang lebih bermanfaat adalah, "Apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini?"

Dalam psikologi, kemampuan seseorang untuk bangkit dari kesulitan dikenal sebagai resiliensi (resilience). Resiliensi bukan berarti tidak pernah sedih, kecewa, atau terluka. Sebaliknya, resiliensi adalah kemampuan untuk tetap bergerak maju meski menghadapi tekanan dan tantangan hidup.

Kabar baiknya, resiliensi bukanlah sifat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ini dapat dilatih melalui pola pikir, kebiasaan, dan strategi yang tepat.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat sepuluh cara menurut psikologi yang dapat membantu Anda bangkit lebih kuat setelah mengalami kemunduran.

1. Terima Kenyataan Sebelum Berusaha Mengubahnya

Banyak penderitaan muncul bukan hanya karena masalah itu sendiri, tetapi karena kita menolak kenyataan yang sedang terjadi.

Dalam psikologi, proses penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti mengakui bahwa situasi memang sedang sulit sehingga energi tidak lagi dihabiskan untuk menyangkal kenyataan.