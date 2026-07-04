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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.40 WIB

Punya Selera Humor Tinggi, 6 Zodiak Ini Dikenal sebagai Pribadi yang Lucu

Ilustrasi zodiak paling lucu (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki selera humor yang menonjol dan mudah menghibur orang di sekitarnya.

Mereka mampu mencairkan suasana, membangkitkan semangat, serta mengubah momen yang membosankan menjadi lebih menyenangkan.

Kepribadian yang ceria dan tawa yang mudah menular membuat mereka sering menjadi sosok yang disukai dalam pergaulan.

Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal paling lucu dan memiliki selera humor tinggi. Apakah Anda termasuk salah satunya?

1. Gemini

Humor spontan dan kecerdasan Gemini membuat mereka menjadi pusat perhatian.

Mereka sangat menghibur karena bisa berbicara tentang apa saja dan memberikan tanggapan yang cerdas.

Gemini senang bereksperimen dengan bahasa dan dapat membuat topik yang paling membosankan menjadi lucu.

2. Leo

Leo tahu cara mencuri perhatian dan senang menjadi pusat perhatian. Mereka melebih-lebihkan sesuatu secukupnya agar terlihat lucu tanpa terkesan palsu.

Juga suka membuat orang tertawa dan rasa percaya diri memungkinkan mereka untuk menceritakan lelucon konyol dengan gaya.

Mereka terlahir sebagai penghibur, wajah yang ekspresif, dan gerakan yang bersemangat untuk menghibur orang lain.

3. Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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