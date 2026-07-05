8 Hal Sepele yang Terlalu Serius Ditanggapi Orang Tanpa Humor dan IQ Rendah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi selera humor menunjukkan bahwa kemampuan bercanda bukan sekadar hiburan melainkan cerminan dari kecerdasan dan fleksibilitas berpikir seseorang.

Orang yang tidak bisa bercanda sering terlalu serius menanggapi hal sepele yang pada dasarnya hanya dimaksudkan sebagai lelucon yang tidak berbahaya.

Psikologi selera humor mengungkap bahwa ketidakmampuan memahami humor adalah tanda IQ rendah yang berpengaruh nyata pada cara seseorang berinteraksi sosial.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (5/7), berikut delapan hal sepele yang terlalu serius ditanggapi oleh orang tanpa selera humor dan menjadi tanda IQ rendah yang sering membuat pergaulan menjadi tidak nyaman.

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1. Sarkasme yang jelas dimaksudkan sebagai candaan

Penelitian menemukan bahwa orang yang bisa memahami sarkasme cenderung lebih kreatif karena membutuhkan kemampuan memproses makna di balik kata-kata yang diucapkan.

Mereka yang tidak memahami sarkasme tidak hanya melewatkan lelucon, tetapi juga rentan mengalami kesalahpahaman yang membuat situasi menjadi canggung.

Psikologi selera humor menjelaskan bahwa kemampuan menangkap sarkasme adalah tanda kecerdasan sosial yang lebih tinggi dari rata-rata.

2. Candaan dan ejekan ringan antar teman