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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.07 WIB

Jangan Kaget, 8 Weton Ini Bakalan Tajir Mendadak di Bulan Juli Menurut Primbon Jawa

Weton tajir mendadak banyak uang di bulan Juli kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton tajir mendadak banyak uang di bulan Juli kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat ramalan yang menyebutkan bahwa delapan weton tertentu diprediksi akan mengalami keberuntungan finansial secara tiba-tiba pada bulan Juli.

Keberuntungan tersebut diyakini datang tanpa diduga dan membawa peningkatan rezeki yang signifikan bagi pemilik weton yang dimaksud.

Menurut kepercayaan ini, aliran rezeki dapat muncul secara mengejutkan sepanjang bulan tersebut dan mengubah kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik.

Bulan Juli pun dianggap sebagai periode istimewa yang membuka peluang besar bagi delapan weton tersebut untuk meraih kemakmuran.

Mengutip kanal YouTube Bara Raja Cirebon, disebutkan bahwa ada delapan weton yang diramalkan bisa tajir mendadak dan mendapatkan banyak rezeki di bulan Juli menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing

Individu kelahiran Minggu Pahing memiliki kecerdasan natural yang menonjol dan karisma yang kuat dalam berinteraksi sosial.

Sifat dermawan dan kepedulian tinggi terhadap sesama menjadi ciri khas utama dari pemilik hari kelahiran ini.

Kemampuan adaptasi mereka sangat baik sehingga mudah menjalin relasi dengan berbagai kalangan masyarakat.

Ketangguhan mental dalam menghadapi berbagai rintangan hidup menjadikan mereka pribadi yang tidak mudah menyerah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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