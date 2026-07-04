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Niko Sulpriyono
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.26 WIB

6 Shio yang Diprediksi Mendapat Rezeki Besar pada Juli, Peluang Uang Datang dari Orang Terdekat

Ilustrasi mendapat Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi mendapat Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio selalu menjadi topik yang menarik untuk diikuti, terutama ketika berkaitan dengan rezeki, karier, hingga peluang finansial. 

Banyak orang menjadikan ramalan sebagai motivasi untuk tetap optimistis sembari terus berusaha mencapai tujuan hidup.

Pada periode Juli, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki peluang lebih besar memperoleh tambahan pemasukan. 

Rezeki tersebut diyakini dapat datang melalui berbagai jalan, mulai dari bonus pekerjaan, proyek baru, bantuan keluarga, hingga dukungan dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat.

Perlu dipahami bahwa ramalan shio bukanlah kepastian, melainkan hiburan dan gambaran mengenai peluang yang mungkin terjadi. 

Hasil akhirnya tetap bergantung pada kerja keras, keputusan yang bijaksana, dan usaha yang konsisten. 

Berikut 6 shio yang diprediksi berpotensi memperoleh rezeki besar selama Juli yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (04/07).

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal memiliki karakter pekerja keras, mudah beradaptasi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. 

Di balik sifatnya yang terkadang keras kepala, pemilik shio ini dinilai mampu melihat peluang finansial yang sering kali terlewat oleh orang lain. 

Kemampuan tersebut membuat mereka lebih cepat berkembang dalam pekerjaan maupun usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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