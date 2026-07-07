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Cicilia Margarettha
Selasa, 7 Juli 2026 | 12.35 WIB

8 Kelebihan Ini Hanya Dimiliki Orang Yang Lahir Bulan Juli, Agustus Dan September

8 Kelebihan yang dimiliki orang yang lahir bulan juli, agustus dan september. (Pexels) - Image

8 Kelebihan yang dimiliki orang yang lahir bulan juli, agustus dan september. (Pexels)

JawaPos.com – Bulan kelahiran seseorang sering kali dikaitkan dengan ramalan zodiak atau shio dalam menentukan karakter dasar.

Namun, tahukah anda bahwa sains modern mulai menemukan fakta menarik mengenai keterkaitan antara waktu kelahiran dengan berbagai kelebihan fisik maupun kognitif manusia?

Bayi yang lahir di musim panas dan menjelang musim gugur ternyata menyimpan potensi biologis yang unik.

Melansir dari laman yourtango pada Senin (06/07), menyebutkan delapan kelebihan yang hanya dimiliki orang yang lahir bulan juli, agustus dan September.

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa individu yang merayakan ulang tahun pada rentang tiga bulan ini memiliki beberapa keunggulan spesifik dibandingkan dengan yang lahir di bulan lainnya.

Salah satu penelitian dalam jurnal Heliyon, mengungkapkan bahwa bayi yang lahir pada bulan juli, agustus, dan september memiliki berat badan lahir yang lebih sehat dan cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih tinggi.

Hal ini berkaitan erat dengan tingginya paparan vitamin D yang diterima sang ibu selama trimester kedua dan ketiga kehamilan di musim panas.

Vitamin D berperan krusial dalam mengoptimalkan perkembangan tulang dan massa otot janin di dalam kandungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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