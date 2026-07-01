Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini dapat dengan mudah menyelesaikan argumen dengan berbicara karena sangat persuasif. Gemini ahli dalam menulis dan terlahir dengan mekanisme pertahanan. Tidak ada yang dapat menyaingi gemini.

Selain itu, gemini memiliki sikap ramah, penuh perhatian, ingin tahu, dan suka berpetualang. Gemini akan senang dengan pencapaian di tempat kerja setelah mengerahkan banyak usaha.

Hari ini baik untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, jadi pastikan untuk meluangkan waktumu. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting, untuk kesejahteraan diri sendiri.

Tidak ada yang tidak dapat dicapai dengan kesabaran dan usaha, zodiak cancer. Jika telah lama ingin mencapai sesuatu yang signifikan, cancer dapat bersantai dan menunggu hal-hal datang, karena cancer telah bekerja cukup keras.

Transit ini akan membuat cancer merasa baik dan hal-hal menyenangkan akan terjadi pada cancer hari ini. Secara pribadi, menghindari konflik atau tekanan di rumah akan membantu menjaga kedamaian dan keharmonisan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 1 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mengendalikan reaksi terhadap pasangan dan tidak bersikap agresif. Terkait karir, bersiaplah karena gemini mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi yang telah diperjuangkan.

Sementara itu, berkendaralah dengan sangat hati-hati agar gemini terhindar dari kecelakaan. Terkait keuangan, gemini perlu mengiklankan perusahaan dan layanan untuk menambah kesuksesan finansial.