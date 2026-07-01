Simak Ramalan, Ada 6 Shio Full Keberuntungan dan Kesuksesan Finansial Pada 1 Juli 2026

JawaPos.com – Enam shio dalam astrologi Tionghoa diprediksi akan merasakan keberuntungan dan kesuksesan finansial yang besar pada 1 Juli 2026.

Tanggal tersebut jatuh pada hari Perusakan Tikus Api di tengah tahun Kuda Api dan bulan Kuda Kayu yang membawa energi perubahan besar.

Hari perusakan biasanya identik dengan momen melepaskan hal-hal yang selama ini menghambat langkah seseorang menuju kemajuan dan keberuntungan.

Bagi keenam shio yang beruntung ini, awal bulan Juli menjadi titik balik yang mengubah arah segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya menuju kesuksesan finansial.

Dilansir dari laman Your Tango pada Rabu (1/7), dijelaskan mengenai enam shio full keberuntungan dan kesuksesan finansial pada 1 Juli 2026.

1. Shio Tikus

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