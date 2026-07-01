Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini adalah waktu dimana zodiak leo akan mendapatkan perhatian yang dicari. Leo akan menjadi pusat perhatian dan menerima apresiasi yang pantas atas kerja keras yang telah dilakukan di tempat kerja akhir-akhir ini.
Namun, jangan biarkan pengakuan ini membuatmu sombong. Leo kini lebih dekat untuk mencapai tujuan. Rayakan keberhasilanmu dengan makan malam keluarga.
Inilah saatnya zodiak virgo memperbarui kehidupan sosial. Cobalah keluar dan bertemu orang-orang baru ketika virgo bosan atau jengkel dengan kehidupan sosial akhir-akhir ini.
Ajak teman ke suatu tempat dan temuilah orang-orang baru. Jika menghadiri pertemuan atau acara keluarga hari ini, hal itu adalah kesempatan fantastis untuk bertemu orang-orang baru.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 1 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu memanfaatkan hari ini untuk memperkuat ikatan dengan mengembangkan pemahaman yang baik bersama pasangan. Terkait karir, leo akan mendapatkan dorongan dalam karir tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini.
Sementara itu, berhati-hatilah ketika menangani api atau peralatan listrik karena kecelakaan dan cedera mungkin terjadi. Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.
Cinta Leo
Ini akan menjadi hari yang sangat menjanjikan karena untuk kehidupan asmara leo. Ada indikasi bahwa leo akan menikmati romansa yang penuh semangat.
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