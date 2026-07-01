Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus./ (Freepik)
JawaPos.com – Hari ini tepat bagi zodiak aries untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Aries akan merasa bahagia sepanjang hari. Rencanakan untuk berbelanja, menonton film, dan makan di luar.
Selain itu, hari ini akan sangat menguntungkan bagi para profesional. Aries mungkin akan membuat atasan terkesan sehingga mendapatkan bonus. Harap waspada untuk memperhatikan peluang yang ada di sekitar.
Hari ini bukan saatnya bagi zodiak taurus untuk meratapi nasib dan berlarut-larut dalam mengasihani diri sendiri. Tentu saja, ini bukan saatnya untuk kehilangan kendali dan menolak kekuatan kosmik yang positif.
Jadi, meskipun memiliki alasan yang baik untuk merasa kesal, pikirkan implikasinya. Taurus harus menahan emosi agar tidak membahayakan kedamaian yang telah dinikmati selama ini.
Memikirkan peristiwa sepele tidak sepadan dengan ketenangan pikiran. Meminta maaf mungkin tidak akan membantu taurus merasa lega.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 1 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries harus memenuhi komitmen yang telah dibuat sehingga tidak menimbulkan perselisihan dalam hubungan. Terkait karir, manfaatkanlah kesempatan dan perkembangan positif di tempat kerja untuk menumbuhkan karirmu.
Sementara itu, berhati-hatilah saat mengemudi dan pastikan menggunakan helm jika hendak bepergian. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.
Cinta Aries
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