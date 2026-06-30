6 Weton yang Dipercaya Memiliki Aura Sakral saat Bulan Suro Menurut Primbon Jawa, Benarkah Rabu Kliwon Paling Istimewa?

JawaPos.com - Bulan Suro merupakan salah satu bulan yang dianggap sakral dalam tradisi Jawa.

Banyak masyarakat meyakini bahwa bulan ini menjadi waktu terbaik untuk melakukan introspeksi, memperbaiki laku hidup, memperbanyak doa, dan menjaga ucapan maupun tindakan.

Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kepekaan batin lebih kuat ketika memasuki bulan Suro.

Weton-weton ini disebut memiliki intuisi tajam, wibawa alami, hingga jalan hidup yang penuh makna.

Namun, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dapat dijadikan kepastian mutlak.

Lantas, weton apa saja yang sering disebut memiliki aura sakral saat bulan Suro? Berikut ulasannya dari kanal YouTube Weton wong Sugeh pada Selasa (30/06).

1. Rabu Kliwon Rabu Kliwon menjadi salah satu weton yang paling sering dikaitkan dengan energi spiritual yang kuat. Weton ini memiliki neptu 15, hasil penjumlahan Rabu (7) dan Kliwon (8).

Dalam Primbon, Rabu Kliwon dikaitkan dengan watak Lakuning Srengenge atau laku seperti matahari.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki wibawa alami, mampu memberi pengaruh positif kepada orang lain, serta sering menjadi pusat perhatian tanpa disengaja.