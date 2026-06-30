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Niko Sulpriyono
Rabu, 1 Juli 2026 | 04.00 WIB

11 Weton Tulang Wangi yang Diyakini Paling Peka saat Malam 1 Suro, Benarkah Wetonmu Termasuk?

Ilustrasi Weton./Freepik. - Image

Ilustrasi Weton./Freepik.

JawaPos.com - Malam 1 Suro merupakan salah satu momen yang dianggap istimewa dalam tradisi masyarakat Jawa. 

Bagi sebagian orang, malam ini bukan sekadar pergantian penanggalan Jawa, melainkan waktu untuk melakukan introspeksi, tirakat, memperbanyak doa, serta membersihkan hati dari berbagai sifat buruk.

Di balik tradisi tersebut, berkembang pula kepercayaan mengenai weton tulang wangi, yaitu weton yang dipercaya memiliki kepekaan batin lebih tinggi dibandingkan weton lainnya. 

Pemilik weton ini diyakini lebih mudah merasakan perubahan suasana, menangkap firasat, hingga lebih sensitif terhadap lingkungan, terutama ketika memasuki Malam 1 Suro.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan dalam Primbon Jawa. 

Oleh karena itu, sebaiknya disikapi sebagai pengetahuan budaya, bukan sebagai kebenaran yang mutlak.

Berikut 11 weton yang sering disebut sebagai weton tulang wangi yang dirangkum dari kanal YouTube Weton Wong Sugeh pada Selasa (30/06).

1. Senin Kliwon

Senin Kliwon menjadi salah satu weton yang paling sering dikaitkan dengan kepekaan batin. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, pemilik weton ini mampu merasakan perubahan suasana sebelum disadari orang lain.

Mereka terkadang merasa gelisah, merinding, atau tidak nyaman ketika berada di tempat tertentu tanpa mengetahui penyebabnya. Saat Malam 1 Suro, kepekaan tersebut dipercaya menjadi lebih kuat sehingga dianjurkan memperbanyak doa, menenangkan pikiran, dan menghindari rasa takut yang berlebihan.

2. Senin Wage

Pemilik Senin Wage dikenal memiliki sifat tenang dan pendiam, tetapi menyimpan intuisi yang cukup tajam. Mereka dipercaya mudah menangkap perubahan suasana hati maupun energi dari orang-orang di sekitarnya.

Editor: Hanny Suwindari
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