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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 1 Juli 2026 | 01.00 WIB

Hidup Makin Makmur! 8 Weton Ini Diyakini Memiliki Aura Kekayaan dan Rezeki Tak Pernah Putus

Ilustrasi weton yang memiliki aura kekayaan dan jalan rezeki yang terus terbuka. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang memiliki aura kekayaan dan jalan rezeki yang terus terbuka. (Magnific)

JawaPos.Com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton dipercaya bukan sekadar penanda hari kelahiran, tetapi juga menjadi bagian dari perhitungan yang menggambarkan watak, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang. 

Berdasarkan penafsiran dalam Primbon Jawa, beberapa weton disebut memiliki aura pembawa kekayaan yang lebih kuat sehingga dipercaya lebih mudah memperoleh peluang menuju kehidupan yang makmur dan berkecukupan.

Keberuntungan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kekayaan yang datang secara tiba-tiba. 

Sebaliknya, rezeki sering kali hadir melalui kerja keras, kesempatan usaha, karier yang terus berkembang, relasi yang baik, maupun kemampuan mengelola keuangan dengan bijaksana. 

Karena itu, seseorang yang memiliki weton dengan potensi baik tetap perlu berusaha agar setiap peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan dalam Primbon Jawa

Penafsiran ini tidak dapat dijadikan jaminan mengenai masa depan, melainkan sebagai motivasi untuk terus bekerja keras dan mengembangkan diri.

Dilansir dari kanal Youtube Perjalanan Suluk, inilah delapan weton yang dipercaya memiliki aura kekayaan dan jalan rezeki yang terus terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
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