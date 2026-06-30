Primbon Jawa Menyebut 7 Weton Ini Berpotensi Menjadi Orang Kaya Berkat Keberuntungan Seumur Hidup

JawaPos.Com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton bukan hanya digunakan untuk menghitung hari kelahiran, tetapi juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.
Melalui perhitungan neptu dan berbagai penafsiran dalam Primbon Jawa, beberapa weton disebut memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat sehingga berpeluang menikmati kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia.
Keberuntungan tersebut tidak selalu berarti memperoleh kekayaan secara instan.
Dalam banyak penafsiran, rezeki justru datang melalui kerja keras, ketekunan, kemampuan membangun relasi, serta kecerdasan dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul.
Karena itu, seseorang yang memiliki weton dengan potensi baik tetap perlu berusaha agar peluang yang datang benar-benar menghasilkan kesuksesan.
Perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa.
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