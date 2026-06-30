Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Selasa, 30 Juni 2026 | 12.00 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Paling Beruntung di Juli 2026, Rezeki Mengalir Deras dan Finansial Membaik

Ilustrasi shio yang paling beruntung sepanjang Juli 2026 (User15285612/Freepik) - Image

Ilustrasi shio yang paling beruntung sepanjang Juli 2026 (User15285612/Freepik)

JawaPos.com - Memasuki bulan Juli 2026, banyak orang berharap bisa membawa perubahan positif dalam hidup mereka, baik dalam hal karier, keuangan, asmara, maupun kesehatan.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda-beda setiap bulannya.

Meski bukan kepastian, ramalan shio sering kali dijadikan motivasi untuk tetap berusaha dan lebih bijak dalam mengambil keputusan.

Melansir dari YouTube cs geteda, ada empat shio yang diprediksi akan paling beruntung sepanjang Juli 2026.

Keberuntungan ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti peluang kerja baru, kenaikan jabatan, rezeki yang melimpah, hingga kebahagiaan dalam kehidupan pribadi.

1. Shio Macan

Shio Macan menjadi salah satu shio yang diperkirakan memperoleh keberuntungan paling besar pada Juli 2026

Sosok ini dikenal memiliki karakter yang berwibawa, percaya diri, serta mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. 

Selain itu, pemilik Shio Macan juga identik dengan pribadi yang disiplin, cerdas, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri.

Dalam hubungan pribadi, Shio Macan dikenal romantis dan memiliki komitmen yang kuat terhadap pasangan. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
3 Shio yang Punya Peluang Besar Beli Rumah Baru di Tahun 2026, Akhirnya Pindahan ke Tempat yang Lebih Nyaman - Image
Zodiak

3 Shio yang Punya Peluang Besar Beli Rumah Baru di Tahun 2026, Akhirnya Pindahan ke Tempat yang Lebih Nyaman

Selasa, 30 Juni 2026 | 03.28 WIB

4 Shio Ciong yang Sedang Diuji di Tahun Kuda Api di 2026 yang Kurang Bersahabat - Image
Zodiak

4 Shio Ciong yang Sedang Diuji di Tahun Kuda Api di 2026 yang Kurang Bersahabat

Senin, 29 Juni 2026 | 16.25 WIB

5 Shio Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Bakal Kaya Raya dan Banyak Uang, Penasaran? - Image
Zodiak

5 Shio Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Bakal Kaya Raya dan Banyak Uang, Penasaran?

Minggu, 28 Juni 2026 | 05.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore