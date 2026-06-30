4 Shio Ini Diprediksi Paling Beruntung di Juli 2026, Rezeki Mengalir Deras dan Finansial Membaik

JawaPos.com - Memasuki bulan Juli 2026, banyak orang berharap bisa membawa perubahan positif dalam hidup mereka, baik dalam hal karier, keuangan, asmara, maupun kesehatan.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda-beda setiap bulannya.

Meski bukan kepastian, ramalan shio sering kali dijadikan motivasi untuk tetap berusaha dan lebih bijak dalam mengambil keputusan.

Melansir dari YouTube cs geteda, ada empat shio yang diprediksi akan paling beruntung sepanjang Juli 2026.

Keberuntungan ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti peluang kerja baru, kenaikan jabatan, rezeki yang melimpah, hingga kebahagiaan dalam kehidupan pribadi.

1. Shio Macan

Shio Macan menjadi salah satu shio yang diperkirakan memperoleh keberuntungan paling besar pada Juli 2026.

Sosok ini dikenal memiliki karakter yang berwibawa, percaya diri, serta mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, pemilik Shio Macan juga identik dengan pribadi yang disiplin, cerdas, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri.