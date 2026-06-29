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Selasa, 30 Juni 2026 | 03.28 WIB

3 Shio yang Punya Peluang Besar Beli Rumah Baru di Tahun 2026, Akhirnya Pindahan ke Tempat yang Lebih Nyaman

Shio yang diramalkan punya peluang besar membeli rumah baru di tahun 2026 hingga akhirnya bisa pindahan ke tempat yang lebih nyaman. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan punya peluang besar membeli rumah baru di tahun 2026 hingga akhirnya bisa pindahan ke tempat yang lebih nyaman. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menurut penerawangan astrolog pertengahan tahun 2026 ini akan jadi salah satu momen dimulainya periode yang menggembirakan.

Beberapa orang yang prediksi memperoleh keberuntungan yang amat besar berkaitan dengan rezeki, waktu, dan lain sebagainya.

Kebaikan diperoleh pun bisa hadir dalam berbagai bentuk, salah satu di antaranya adalah kesempatan untuk bisa membeli rumah baru

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan punya peluang besar membeli rumah baru di tahun 2026 hingga akhirnya bisa pindahan ke tempat yang lebih nyaman.

1. Shio Naga

Mereka yang bershio naga memang punya kecenderungan untuk mengutamakan fokusnya pada hal pencapaian.

Dalam ramalan astrolog, salah satu keinginan besar yang ingin dicapai yakni membeli rumah sendiri dimungkinkan terwujud di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, peluang untuk bisa membeli rumah meningkat karena adanya kenaikan status atau jabatan yang diperoleh dalam waktu dekat ini.

Berkat peningkatan pendapatan yang signifikan dan juga kemudahan lain berkaitan dengan jabatan, maka pencapaian satu ini pun jadi makin terbuka lebar.

2. Shio Ayam

Editor: Hanny Suwindari
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