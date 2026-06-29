10 Weton Ini Diprediksi Dikejar Rezeki dan Bakal Berjaya di Masa Depan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki potensi keberuntungan dalam perjalanan hidup, terutama yang berkaitan dengan rezeki dan pencapaian di masa depan.

Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh berbagai kesempatan baik yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, karier, maupun kehidupan sosial. Seiring berjalannya waktu, usaha dan pengalaman yang dimiliki disebut berpotensi membawa hasil yang semakin baik.

Menurut Primbon Jawa, weton-weton ini juga kerap dikaitkan dengan karakter yang mampu menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang kehidupan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (29/6), terdapat sepuluh weton yang dipercaya berpotensi memperoleh rezeki dan meraih kejayaan di masa depan menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Legi

Kamis Legi memiliki nilai neptu 13 yang berasal dari perhitungan hari Kamis bernilai 8 dan pasaran Legi bernilai 5.

Pemilik kelahiran ini dikenal memiliki karakter yang berdikari, memiliki kecerdasan tinggi, serta wawasan yang mendalam.

Semangat kerja yang membara dan sikap bertanggung jawab menjadi kekuatan utama dalam menghadapi segala rintangan hidup.

Menurut ramalan Jawa, tahun ini menjadi momentum emas bagi mereka untuk meraih kemakmuran dan peluang karier yang cemerlang.