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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 01.48 WIB

Tak Pernah Hidup Susah, 4 Weton Ini Bakal Raih Kekayaan dari Langit

Ilustrasi seseorang yang memperoleh kekayaan dari langit (FREEPIK) - Image

Ilustrasi seseorang yang memperoleh kekayaan dari langit (FREEPIK)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki potensi keberuntungan dalam hal rezeki dan kondisi keuangan sepanjang perjalanan hidupnya.

Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena sering dikaitkan dengan datangnya rezeki dari berbagai arah, termasuk peluang yang tidak terduga.

Kepercayaan ini juga menyebutkan bahwa weton tertentu memiliki jalan hidup yang cenderung dipenuhi keberkahan, sehingga berpeluang menikmati kondisi ekonomi yang lebih baik dan stabil.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Pandawa Cirebon pada Senin (29/6), terdapat empat weton yang dipercaya memiliki potensi meraih rezeki besar menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Senin Legi memiliki neptu 12 yang berada di bawah naungan planet yang memberikan kestabilan emosional luar biasa.

Individu yang terlahir pada hari baik ini memiliki kemampuan perencanaan finansial yang sangat matang dan terstruktur.

Mereka tidak pernah bertindak gegabah dalam mengambil keputusan ekonomi karena selalu memperhitungkan segala risiko dengan cermat.

Strategi bisnis mereka selalu didasari oleh analisis mendalam terhadap kondisi pasar dan peluang yang ada.

Kestabilan emosi yang dimiliki membuat mereka mampu menghadapi tekanan finansial tanpa kehilangan arah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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