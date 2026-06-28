7 Weton Pembawa Kekayaan, Nasibnya Makin Mapan Seiring Bertambahnya Usia

JawaPos.Com - Keberhasilan dalam kehidupan sering kali tidak datang secara instan.

Banyak orang harus melewati berbagai tantangan, bekerja keras selama bertahun-tahun, dan belajar dari berbagai pengalaman sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang mapan.

Dalam budaya Jawa, perjalanan tersebut juga sering dikaitkan dengan weton kelahiran yang dipercaya mampu memberikan gambaran mengenai watak, keberuntungan, hingga potensi rezeki seseorang.

Menurut Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki perjalanan hidup yang unik.

Pada usia muda mereka mungkin harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain, tetapi ketika pengalaman semakin bertambah, pintu rezeki justru semakin terbuka lebar.

Berkat karakter yang disiplin, tekun, dan pantang menyerah, mereka disebut memiliki peluang menikmati kehidupan yang semakin berkecukupan hingga usia lanjut.

Perlu dipahami bahwa penafsiran weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.