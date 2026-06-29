5 Shio dengan Kesuksesan Gemilang di Tahun 2026, Kekayaan Beranak-pinak Tak Terhentikan

JawaPos.com – Tahun 2026 akan menjadi periode istimewa bagi beberapa shio dalam kalender Tionghoa.

Energi Kuda Api 2026 membawa momentum kuat yang menguntungkan dalam kesuksesan mereka yang berani bertindak cepat dan mengambil keputusan dengan tegas sekali.

Tahun 2026 ini bukan tentang menunggu keberuntungan kekayaan dan kesuksesan datang sendiri melainkan tentang bergerak aktif mengambil peluang dan berani mengambil risiko.

Shio tertentu berada pada posisi paling menguntungkan untuk mengubah usaha keras mereka menjadi pencapaian finansial yang nyata sekali.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (29/6), dijelaskan bahwa terdapat lima shio yang raih kekayaan kesuksesan gemilang di tahun 2026.

1. Shio Kuda

Tahun 2026 adalah tahun elemen Anda sendiri sehingga energi alam semesta secara alami mendukung setiap langkah yang akan Anda ambil.

Shio Kuda memiliki keselarasan sempurna dengan energi Kuda Api yang membuat peluang datang lebih cepat dan keputusan terasa lebih tepat.

Penghasilan Anda berpotensi melonjak drastis melalui posisi kepemimpinan baru atau peran kewirausahaan yang akhirnya diakui dengan serius sekali.