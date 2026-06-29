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Niko Sulpriyono
Selasa, 30 Juni 2026 | 01.43 WIB

Punya Energi Sangat Baik, 5 Weton Ini Berpotensi Hoki Besar di Bulan Juli 2026, Ada Weton Anda?

Ilustrasi weton (Freepik) - Image

Ilustrasi weton (Freepik)

JawaPos.com - Perhitungan weton merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang masih dikenal luas hingga saat ini.

Dalam tradisi Jawa, setiap pergantian bulan dipercaya membawa perubahan energi yang dapat memengaruhi keberuntungan, peluang, hingga tantangan bagi masing-masing weton.

Namun, penting untuk diingat bahwa perhitungan weton bukanlah ramalan mutlak tentang masa depan.

Bagi masyarakat Jawa, weton dijadikan bahan pertimbangan, introspeksi diri, sekaligus motivasi dalam menjalani hidup. 

Pada akhirnya, kesuksesan seseorang tetap ditentukan oleh usaha keras, doa, keputusan yang bijak, dan berbagai faktor lainnya.

Melansir dari kanal YouTube Fitka Channel pada Minggu (28/06), ada lima weton yang diprediksi memiliki energi sangat baik dan berpotensi beruntung sepanjang bulan Juli 2026.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon diperkirakan menjadi salah satu weton yang memiliki posisi kuat sepanjang Juli 2026.

Weton ini dikaitkan dengan meningkatnya kewibawaan serta ketajaman intuisi dalam mengambil keputusan penting.

Editor: Candra Mega Sari
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