7 Weton Bakal Jadi Sosok Pemimpin Bijak dan Hebat Menurut Primbon Jawa

weton bakal jadi sosok pemimpin bijak dan hebat menurut primbon jawa../Magnific/ freepik
JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat tujuh weton yang dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan kuat dan berpotensi menjadi pemimpin bijak di masa depan.
Ketujuh weton ini dikenal memiliki kemampuan mengendalikan diri, wawasan luas, serta ketegasan dalam mengambil setiap keputusan penting.
Karakter tersebut diyakini membuat mereka bisa menjadi sosok hebat yang membawa ketenangan dan kemakmuran bagi orang di sekitarnya.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (27/6), tujuh weton bakal jadi sosok pemimpin bijak dan hebat menurut primbon jawa.
1. Sabtu pon
Weton Sabtu Pon dikenal sangat tegas dan terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup.
Pendiriannya yang kokoh membuat sosok ini terlihat tegas di mata orang-orang sekitarnya.
Kelemahannya terletak pada urusan asmara, di mana weton ini cenderung mudah terbawa perasaan.
Ketegasan dalam menjalani hidup ini diyakini akan terbawa pula saat weton ini memimpin orang lain.
2. Rabu pon
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