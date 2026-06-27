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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.13 WIB

11 Weton Paling Beruntung Dihantam Rezeki Gede Menurut Primbon Jawa

weton paling beruntung dihantam rezeki gede menurut primbon jawa./Magnific/ lifeforstock - Image

weton paling beruntung dihantam rezeki gede menurut primbon jawa./Magnific/ lifeforstock

JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat sebelas weton yang diramal paling beruntung dan akan dihantam rezeki gede serta dahsyat dalam hidupnya.

Kesebelas weton ini dipercaya tetap meraih keberuntungan meski sebelumnya pernah mengalami kesulitan dari sisi ekonomi.

Masing-masing weton memiliki karakter unik, mulai dari sifat baik hingga kekurangan yang menyertainya sebagai bagian dari ramalan.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (27/6), sebelas weton paling beruntung dihantam rezeki gede menurut primbon jawa.

1. Jumat kliwon

Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dan dikenal murah hati serta pandai bergaul dengan siapa saja.

Naungan lakuning rembulan membuat weton ini memancarkan aura positif yang menenangkan orang di sekitarnya.

Kemampuan berbicara yang baik dan sifat suka menolong menjadikan weton ini termasuk paling beruntung dan banyak rezeki.

2. Rabu legi

Weton Rabu Legi memiliki neptu 12 dan dikenal kuat, bersikap adil, serta memiliki wawasan yang luas.

Editor: Hanny Suwindari
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