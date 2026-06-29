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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 29 Juni 2026 | 23.41 WIB

Semua Utangnya Lunas, 10 Weton Ini Takdirnya Kaya Raya dan Hidup Lapang

Ilustrasi weton yang berpotensi menjadi orang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang berpotensi menjadi orang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki, bahkan diyakini mampu membawa kemudahan dalam melunasi berbagai kesulitan finansial.

Pemilik weton tersebut disebut-sebut memiliki jalan hidup yang cenderung dipenuhi peluang rezeki dari berbagai arah. Kondisi yang awalnya penuh tantangan dipercaya perlahan berubah menjadi lebih lapang seiring datangnya keberkahan dalam kehidupan mereka.

Dalam kepercayaan ini, rezeki yang mengalir deras dianggap menjadi bagian dari takdir yang menyertai weton tertentu, sehingga kehidupan mereka dinilai lebih mudah dalam urusan ekonomi.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Primbon Cirebon pada Senin (29/6), terdapat sepuluh weton yang diramalkan dapat melunasi hutang dan meraih kemakmuran menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Orang yang lahir pada hari Rabu Pon memiliki energi rezeki yang sangat kuat dalam dirinya.

Mereka dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola keuangan dan memiliki naluri bisnis yang sangat tajam.

Keistimewaan lainnya adalah kemampuan mereka untuk menarik berbagai peluang finansial dari segala penjuru mata angin.

Tidak jarang mereka yang terlahir di hari ini memiliki sumber penghasilan yang beragam dan tidak bergantung pada satu jenis pekerjaan saja.

2. Jumat Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
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