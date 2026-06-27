Tak Heran Jadi Kaya Raya, 5 Zodiak Ini Piawai dalam Mengelola Keuangan

JawaPos.com - Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dipercaya memiliki kemampuan alami dalam mengatur keuangan.

Mereka dikenal cermat, disiplin, dan bertanggung jawab saat mengelola anggaran, menabung, maupun merencanakan investasi.

Kebiasaan mengambil keputusan finansial secara bijaksana serta fokus pada tujuan keuangan jangka panjang membuat zodiak-zodiak ini kerap dianggap unggul dalam mengelola uang.

Mengutip English Jagran, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki kemampuan terbaik dalam manajemen keuangan.

1. Capricorn

Capricorn menangani masalah keuangan dengan serius dan berpandangan jauh ke depan.

Mereka disiplin, berhati-hati, dan jarang melakukan pembelian impulsif. Kemampuan membuat anggaran dengan bijak membuat mereka sangat ahli dalam mengelola tabungan dan investasi.

Mereka percaya pada kerja keras dan mengamankan fondasi yang kuat.

2. Taurus