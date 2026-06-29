Punya Hati yang Ikhlas, 9 Weton Ini Banyak Rezeki dan Harta Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton diyakini tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga berkaitan dengan potensi rezeki, keberuntungan, dan perjalanan hidup yang akan dijalani.

Salah satu sifat yang dipercaya membawa pengaruh positif adalah sikap ikhlas. Orang yang dikenal tulus, sabar, dan tidak mengharapkan imbalan dalam setiap kebaikan diyakini lebih mudah memperoleh berbagai kemudahan serta peluang rezeki dalam hidupnya.

Kepribadian tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang dapat mendatangkan keberkahan, sehingga pemilik weton tertentu dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati kehidupan yang makmur dan penuh rasa syukur.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (29/6), terdapat sembilan weton yang dipercaya berpeluang memperoleh rezeki dan harta berlimpah karena dikenal memiliki sifat ikhlas menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Kliwon

Weton yang memiliki neptu 15 ini berada di bawah naungan lintang tiwa-tiwa, menjadikan pemiliknya sebagai pemikir ulung dengan pembawaan lembut yang mampu memberi kesan mendalam. Kemampuan berkomunikasi yang natural disertai kepekaan terhadap perasaan orang lain menjadi ciri khas kepribadiannya.

Kehidupan rumah tangganya cenderung harmonis dengan watak kala tinantang yang membuatnya berani menegakkan keadilan. Lakuning Srengenge yang menaunginya meramalkan kehidupan yang sentosa dengan wibawa yang mampu menerangi lingkungan sekitarnya.

2. Rabu Pon

Dengan neptu 14 dan berada di bawah naungan lintang lumbung sebagai simbol kemakmuran, weton ini memiliki keseimbangan antara kecenderungan menunjukkan kelebihan dan kesederhanaan. Dibawah pengaruh Mantri sinaroja dan bumiabeta, sosoknya menampilkan kepemimpinan yang mumpuni.