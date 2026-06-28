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Niko Sulpriyono
Senin, 29 Juni 2026 | 03.03 WIB

5 Weton yang Diprediksi Memiliki Posisi Paling Baik pada Juli 2026 Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Termasuk?

Ilustrasi Weton (Freepik) - Image

Ilustrasi Weton (Freepik)

JawaPos.com - Perhitungan weton merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang hingga kini masih dikenal luas oleh masyarakat. 

Dalam tradisi ini, setiap pergantian bulan dipercaya membawa perubahan energi yang dapat memengaruhi kecenderungan keberuntungan, peluang, maupun tantangan bagi masing-masing weton.

Perlu dipahami bahwa petungan weton bukanlah kepastian mengenai masa depan. 

Banyak masyarakat Jawa menjadikannya sebagai bahan pertimbangan, introspeksi, sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupan. 

Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, doa, keputusan yang bijaksana, dan berbagai faktor lainnya.

Menurut salah satu perhitungan Primbon Jawa untuk Juli 2026, terdapat lima weton yang dinilai memiliki posisi cukup baik pada periode tersebut. 

Berikut penjelasan lengkap mengenai masing-masing weton yang dirangkum dari kanal YouTube Fitka Channel pada Minggu (28/06).

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon diperkirakan menjadi salah satu weton yang memiliki posisi kuat sepanjang Juli 2026

Weton ini dikaitkan dengan meningkatnya kewibawaan serta ketajaman intuisi dalam mengambil keputusan penting.

Momentum tersebut dinilai baik bagi Anda yang sedang menghadapi persoalan yang belum terselesaikan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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