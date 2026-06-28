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Niko Sulpriyono
Senin, 29 Juni 2026 | 03.11 WIB

11 Rahasia Weton Wage di Bulan Suro Menurut Primbon Jawa, Benarkah Membawa Pertanda Perubahan Hidup?

Ilustrasi Weton (Freepik) - Image

Ilustrasi Weton (Freepik)

JawaPos.com - Bulan Suro merupakan bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang memiliki makna penting dalam tradisi masyarakat Nusantara. 

Sejak dahulu, bulan ini sering dimaknai sebagai waktu untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, serta menyusun kembali langkah kehidupan yang akan ditempuh pada masa mendatang. 

Tidak sedikit masyarakat yang juga mengaitkan bulan Suro dengan berbagai pertanda berdasarkan Primbon Jawa.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter, potensi, serta tantangan yang berbeda ketika memasuki bulan Suro

Salah satu weton yang cukup sering menjadi perhatian adalah Weton Wage

Weton ini dikenal memiliki sifat pekerja keras, sabar, sederhana, dan mampu bertahan menghadapi berbagai persoalan hidup. 

Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Weton Wage memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan weton lainnya ketika memasuki bulan Suro.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kearifan budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. 

Pandangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. 

Oleh karena itu, informasi berikut sebaiknya dipandang sebagai warisan budaya yang sarat nilai kehidupan sekaligus menjadi bahan refleksi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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