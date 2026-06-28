11 Rahasia Weton Wage di Bulan Suro Menurut Primbon Jawa, Benarkah Membawa Pertanda Perubahan Hidup?

JawaPos.com - Bulan Suro merupakan bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang memiliki makna penting dalam tradisi masyarakat Nusantara.



Sejak dahulu, bulan ini sering dimaknai sebagai waktu untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, serta menyusun kembali langkah kehidupan yang akan ditempuh pada masa mendatang.

Tidak sedikit masyarakat yang juga mengaitkan bulan Suro dengan berbagai pertanda berdasarkan Primbon Jawa.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter, potensi, serta tantangan yang berbeda ketika memasuki bulan Suro.

Salah satu weton yang cukup sering menjadi perhatian adalah Weton Wage.

Weton ini dikenal memiliki sifat pekerja keras, sabar, sederhana, dan mampu bertahan menghadapi berbagai persoalan hidup.

Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Weton Wage memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan weton lainnya ketika memasuki bulan Suro.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kearifan budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Pandangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.