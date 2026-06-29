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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 29 Juni 2026 | 23.02 WIB

Jadi Berkat Orang di Sekitarnya, 9 Weton Ini Bagaikan Pembawa Berkah dan Rezeki Berlimpah

Weton pembawa berkah dan rezeki berlimpah kata primbon jawa - Image

Weton pembawa berkah dan rezeki berlimpah kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki aura pembawa keberuntungan serta berpotensi memperoleh rezeki yang melimpah sepanjang hidupnya.

Pemilik weton tersebut diyakini memiliki daya tarik terhadap berbagai peluang baik, sehingga lebih mudah mendapatkan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan rezeki.

Kepercayaan dalam Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa mereka akan kerap memperoleh berkah dan kemudahan, menjadikan perjalanan hidupnya dipenuhi berbagai kesempatan positif.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Senin (29/6), disebutkan ada sembilan weton yang dipercaya sebagai pembawa berkah dan berlimpah rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Pon

Orang yang terlahir pada Selasa Pon memiliki kepribadian yang tangguh dan tidak mudah tergoyahkan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup.

Mereka dianugerahi jiwa kepemimpinan alami yang membuat orang lain percaya dan menghormati keputusan yang mereka ambil.

Keberanian dan keteguhan hati yang dimiliki ternyata dibarengi dengan perlindungan supernatural dari kekuatan alam semesta.

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mereka kerap menemukan solusi dari permasalahan melalui cara-cara yang tidak pernah terduga sebelumnya.

Keberuntungan finansial dan hubungan sosial yang harmonis selalu mengiringi perjalanan hidup mereka hingga membuat segala urusan berjalan dengan lancar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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