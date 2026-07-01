Tak Hanya Ditakuti, 5 Weton Ini Juga Paling Disegani Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya berkaitan dengan rezeki dan jodoh, tetapi juga mencerminkan wibawa serta aura yang dimiliki seseorang.

Sejumlah weton diyakini membawa karakter yang kuat, berjiwa pemimpin, serta memiliki kharisma yang membuat pemiliknya disegani bahkan ditakuti oleh orang di sekitarnya.

Sosok dengan weton ini dianggap mampu memberikan pengaruh besar hanya melalui kehadiran maupun cara berbicara yang tegas dan berwibawa.

Kombinasi neptu yang tinggi, keberanian, serta sifat dominan sering dikaitkan dengan kemampuan kepemimpinan alami dan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki oleh semua orang.

Mengutip dari kanal YouTube BUDAYA LIKE pada Rabu (1/7), terdapat lima weton yang disebut paling disegani dan ditakuti menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing Rabu Pahing merupakan perpaduan hari Rabu yang stabil dengan pasaran Pahing yang memiliki nilai spiritual dan intelektual tinggi, menciptakan pribadi dengan kepekaan luar biasa.

Mereka dikenal sebagai sosok yang tenang, penuh pertimbangan, dan memiliki aura misterius yang membuat orang lain penasaran untuk mengenal lebih dalam.

Orang Rabu Pahing biasanya tidak suka menjadi pusat perhatian, namun kehadiran mereka selalu menarik perhatian karena cara bicara yang tenang, ekspresi wajah yang kalem, dan pilihan kata-kata yang bermakna mendalam.

Mereka memiliki kemampuan menjadi penasihat, pemikir, dan penengah konflik yang handal karena dapat melihat situasi dari berbagai sudut pandang.