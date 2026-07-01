Rezekinya Mengalir Tanpa Henti, 5 Weton Ini Diramal Bakal Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Weton yang kaya raya. (Magnific)
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, weton sering dijadikan acuan untuk melihat garis kehidupan seseorang, termasuk dalam hal rezeki dan keberuntungan.
Salah satu ramalan yang cukup menarik menyebutkan bahwa terdapat beberapa weton istimewa yang dipercaya memiliki perjalanan hidup dengan limpahan rezeki yang besar.
Mereka diramalkan akan selalu dikelilingi keberuntungan finansial, di mana rezeki mengalir secara lancar bahkan tanpa harus selalu bekerja keras secara fisik.
Hal ini diyakini berkaitan dengan kombinasi neptu yang tinggi, energi spiritual, serta keselarasan karakter dengan alam semesta.
Faktor-faktor tersebut dipercaya menjadi kunci bagi lima weton ini dalam meraih kehidupan yang makmur dan sejahtera.
Tak heran jika mereka kerap diasosiasikan dengan takdir yang mapan sejak usia muda hingga tua.
Mengutip dari kanal YouTube SANIS ONE pada Rabu (1/7), terdapat lima weton yang diramalkan akan kaya dengan rezeki yang mengalir tanpa henti menurut Primbon Jawa.
Senin Pahing memiliki neptu 13, dengan nilai 4 untuk hari Senin dan 9 untuk pasaran Pahing.
Individu yang terlahir pada Senin Pahing umumnya memiliki kepribadian pemalu dan pendiam, bahkan cenderung menyukai kesendirian sehingga tergolong dalam kategori introvert.
Meski pemalu, mereka terkenal sebagai pribadi mandiri dan berhati baik terhadap semua orang di sekitarnya.
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