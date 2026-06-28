5 Weton Kaya Permanen Menurut Primbon Jawa, Rezekinya Tak Pernah Putus hingga Hari Tua

JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton dalam Primbon Jawa masih menjadi bagian dari budaya yang menarik perhatian banyak orang.

Selain dipercaya mampu menggambarkan karakter seseorang, weton juga sering dikaitkan dengan perjalanan hidup, keberuntungan, hingga peluang memperoleh rezeki yang melimpah.

Bagi sebagian masyarakat Jawa, keberuntungan bukan hanya ditentukan oleh usaha semata, tetapi juga dipengaruhi oleh perpaduan sifat, ketekunan, dan energi yang dipercaya melekat pada hari kelahiran.

Itulah sebabnya beberapa weton sering disebut memiliki jalan hidup yang lebih mudah dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan.

Meski demikian, ramalan weton bukanlah jaminan mutlak. Rezeki tetap bergantung pada kerja keras, doa, kejujuran, serta kemampuan seseorang memanfaatkan peluang yang datang.

Primbon Jawa hanya menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memberikan gambaran mengenai potensi dalam kehidupan.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin DIri, inilah lima weton yang dipercaya memiliki peluang menikmati kekayaan secara permanen dan keberuntungan hingga usia senja menurut Primbon Jawa.