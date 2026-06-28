Inilah 7 Weton yang Dipercaya Hidup Bergelimang Harta dan Beruntung Seumur Hidup

Ilustrasi weton yang hidupnya bergelimang harta dan keberuntungan. (Magnific)
JawaPos.Com - Keberuntungan sering menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan.
Namun, menurut pandangan Primbon Jawa, keberuntungan tidak hanya dimaknai sebagai datangnya uang dalam jumlah besar.
Melainkan juga kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang, menjaga rezeki, membangun hubungan yang baik, dan tetap memperoleh kemudahan ketika menghadapi berbagai tantangan hidup.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton dipercaya dapat menggambarkan watak, karakter, hingga potensi perjalanan hidup seseorang.
Beberapa weton diyakini memiliki sifat-sifat yang mendukung datangnya kesuksesan finansial, seperti pekerja keras, disiplin, sabar, bertanggung jawab, serta pandai membaca peluang.
Karakter tersebut dipercaya membuat rezeki mereka terus berkembang dan kehidupan semakin berkecukupan dari waktu ke waktu.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa penafsiran weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa dan bukan kepastian mengenai masa depan.
Kesuksesan tetap ditentukan oleh kerja keras, doa, kejujuran, kemampuan mengelola keuangan, serta kesungguhan dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.
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