Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 29 Juni 2026 | 00.00 WIB

Aura Sultan Terpancar Sejak Lahir! 6 Weton Ini Diprediksi Memiliki Takdir Finansial yang Sangat Menjanjikan

Ilustrasi weton yang memiliki takdir finansial yang sangat menjanjikan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang memiliki takdir finansial yang sangat menjanjikan. (Magnific)

JawaPos.Com - Keberhasilan dalam urusan finansial sering kali menjadi impian banyak orang. 

Sebagian mencapainya melalui kerja keras, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan melihat peluang. 

Namun dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat pula kepercayaan bahwa weton kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai watak, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Primbon Jawa menyebutkan bahwa setiap weton memiliki energi dan karakter yang berbeda. 

Beberapa weton dipercaya dianugerahi sifat-sifat yang mampu membawa mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera, seperti rajin bekerja, disiplin, bertanggung jawab, cermat dalam mengambil keputusan, serta pandai mengelola keuangan. 

Kombinasi karakter tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan kehidupan yang mapan dan penuh keberuntungan.

Meski demikian, penafsiran weton bukanlah jaminan mengenai masa depan. 

Ramalan dalam Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya yang berkembang secara turun-temurun. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Keuangan Semakin Bersinar! 4 Shio Ini Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial - Image
Zodiak

Keuangan Semakin Bersinar! 4 Shio Ini Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.10 WIB

Keajaiban Finansial 2026! 4 Shio Ini Berpotensi Hidup Bergelimang Uang dan Kemakmuran - Image
Zodiak

Keajaiban Finansial 2026! 4 Shio Ini Berpotensi Hidup Bergelimang Uang dan Kemakmuran

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.05 WIB

Kejutan Rezeki Menanti! Inilah 8 Shio yang Dipercaya Memiliki Jalan Finansial Semakin Cerah - Image
Zodiak

Kejutan Rezeki Menanti! Inilah 8 Shio yang Dipercaya Memiliki Jalan Finansial Semakin Cerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore