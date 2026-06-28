Aura Sultan Terpancar Sejak Lahir! 6 Weton Ini Diprediksi Memiliki Takdir Finansial yang Sangat Menjanjikan

Ilustrasi weton yang memiliki takdir finansial yang sangat menjanjikan. (Magnific)
JawaPos.Com - Keberhasilan dalam urusan finansial sering kali menjadi impian banyak orang.
Sebagian mencapainya melalui kerja keras, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan melihat peluang.
Namun dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat pula kepercayaan bahwa weton kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai watak, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.
Primbon Jawa menyebutkan bahwa setiap weton memiliki energi dan karakter yang berbeda.
Beberapa weton dipercaya dianugerahi sifat-sifat yang mampu membawa mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera, seperti rajin bekerja, disiplin, bertanggung jawab, cermat dalam mengambil keputusan, serta pandai mengelola keuangan.
Kombinasi karakter tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan kehidupan yang mapan dan penuh keberuntungan.
Meski demikian, penafsiran weton bukanlah jaminan mengenai masa depan.
Ramalan dalam Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya yang berkembang secara turun-temurun.
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