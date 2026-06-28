6 Weton yang Rezekinya Selalu Bertambah Meski Ekonomi Sulit, Cek Wetonmu!

JawaPos.Com - Kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil membuat banyak orang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Harga kebutuhan pokok yang berubah, persaingan kerja yang semakin ketat, hingga tantangan dalam dunia usaha menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh banyak orang.

Namun dalam pandangan Primbon Jawa, perjalanan rezeki setiap orang dipercaya memiliki jalannya masing-masing.

Primbon Jawa merupakan warisan budaya yang telah dikenal turun-temurun oleh masyarakat Jawa.

Di dalamnya terdapat berbagai penafsiran mengenai watak, perjalanan hidup, jodoh, hingga potensi rezeki seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka lebih mudah bertahan dalam kondisi sulit dan mampu terus meningkatkan kesejahteraan meskipun situasi ekonomi sedang tidak menentu.

Perlu dipahami bahwa ramalan weton bukanlah kepastian mengenai masa depan.