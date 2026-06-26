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Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.10 WIB

3 Shio yang Kekayaannya Bisa Makin Bertambah di Tahun 2026, Rezeki Nomplok Datang Terus Tiap Waktu

Shio yang diramalkan kekayaannya bisa makin bertambah di tahun 2026 berkat rezeki nomplok yang datang tiap waktu. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan kekayaannya bisa makin bertambah di tahun 2026 berkat rezeki nomplok yang datang tiap waktu. (dok: magnific)

JawaPos.com - Tahun kuda api 2026 bisa jadi periode yang begitu keras bagi hidup sebagian orang.

Meski begitu, bagi segelintir pihak, tahun kuda api ini juga mungkin jadi periode tepat untuk menambah kekayaan.

Dalam penerawangan astrolog, periode yang tak menentu seperti di tahun ini bisa saja memberikan rezeki tak terduga bagi sebagian orang.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan kekayaannya bisa makin bertambah di tahun 2026 berkat rezeki nomplok yang datang tiap waktu.

1. Shio Ular

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio ular dikatakan jadi salah satu orang yang paling terdepan bertambah kaya di tahun 2026.

Mereka dimungkinkan memperoleh banyak sekali rezeki materi di sepanjang tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, kekayaan mereka bisa berkembang dengan begitu baik berkat rezeki yang diperoleh melalui bisnis.

Editor: Novia Tri Astuti
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