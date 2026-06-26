Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 27 Juni 2026 | 00.23 WIB

3 Shio yang Kekayaannya Bisa Melejit di Tahun Kuda Api 2026, Rezeki Nomplok Datang Bertubi-tubi!

Ilustrasi shio yang mengalami peningkatan kekayaan di tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang mengalami peningkatan kekayaan di tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Tahun Kuda Api 2026 diprediksi akan menjadi periode yang penuh tantangan bagi sebagian orang. 

Meski begitu, bagi sebagian lainnya, tahun ini justru menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan pundi-pundi kekayaan.

Menurut ramalan astrologi, situasi yang tidak menentu di tahun ini justru berpotensi membawa rezeki tak terduga bagi beberapa pihak. 

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, ada tiga shio yang diramalkan akan mengalami peningkatan kekayaan di tahun 2026 berkat keberuntungan yang datang bertubi-tubi.

1. Shio Ular

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio Ular dikatakan jadi salah satu orang yang paling terdepan bertambah kaya di tahun 2026.

Mereka dimungkinkan memperoleh banyak sekali rezeki materi di sepanjang Tahun Kuda Api ini.

Astrolog meyakini, kekayaan mereka bisa berkembang dengan begitu baik berkat rezeki yang diperoleh melalui bisnis.

Usaha mereka diprediksi selalu ramai diserbu pembeli lantaran dalam menjalankan usaha mereka selalu mengedepankan perhitungan yang matang.

2. Shio Naga

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
4 Shio yang Akhirnya Lepas dari Rasa Sepi pada 25 Juni 2026, Hati Kembali Tenang Tanpa Bergantung pada Siapa Pun - Image
Zodiak

4 Shio yang Akhirnya Lepas dari Rasa Sepi pada 25 Juni 2026, Hati Kembali Tenang Tanpa Bergantung pada Siapa Pun

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.41 WIB

4 Shio Paling Berpeluang Mencapai Puncak Rezeki pada Juni 2026, Siapa yang Masuk Daftar Hoki Ini? - Image
Zodiak

4 Shio Paling Berpeluang Mencapai Puncak Rezeki pada Juni 2026, Siapa yang Masuk Daftar Hoki Ini?

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.00 WIB

3 Shio yang Alami Perubahan Ekonomi Besar-besaran di Pertengahan Tahun 2026, Sejak Juni Rezeki Tak Pernah Surut - Image
Zodiak

3 Shio yang Alami Perubahan Ekonomi Besar-besaran di Pertengahan Tahun 2026, Sejak Juni Rezeki Tak Pernah Surut

Kamis, 25 Juni 2026 | 01.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore